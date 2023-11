Fiorentina-Juve si deve giocare o no? Sui social è bufera

04/11/2023 09:22

Gli ultimi drammatici eventi atmosferici cha hanno messo in ginocchio la Toscana e Firenze stanno mettendo in dubbio il regolare svolgimento della gara tra Fiorentina e Juventus di sabato 4 novembre. Nonostante gli oltre 37000 biglietti venduti, la cura Viola della Fiesole ha chiesto di non giocare il match per rispetto delle vittime e dei famigliari in difficoltà. In oltre, la tifoseria ha già avviato una raccolta fondi per sostenere le persone maggiormente in difficoltà.

A poche ore dal fischio d'inizio non si sa ancora se si giocherà o no e questo ha scatenato le polemiche sul web da parte dei tifosi:





Fiorentina-Juve, il possibile rinvio scatena il web

Una gara così attesa, con una rivalità cosi accesa che rischia di essere rinviata a causa del mal tempo e delle conseguenze accadute nei giorni scorsi; questi gli ultimi temi che riguardano Fiorentina-Juve di serie A.

L'indecisione ha scaturito parecchie reazioni sui social, tra favorevoli e contrari all'annullamento del big match:

"La richiesta della curva fiesole è assolutamente lodevole e di grande cuore, penso però, ragionando freddamente che sia irrealizzabile perché non è una problematica diretta dello stadio Franchi", "Sul non giocare la partita non saprei, non mi sembra indispensabile. Semmai la società potrebbe devolvere una parte del ricavato oppure organizzare una piccola raccolta di fondi". scrivono due utenti

"Immagina di comprare la maglia della Fiorentina per gufare contro la Juve e il match non si gioca, questo è karma" replica un supporter.

Un tifoso bianconero cerca di ironizzare sulla richiesta dei supporters Viola, postando foto di alcune scritte minacciose presenti al Franchi "I tifosi della Viola che chiedono rispetto per i morti, ma avete letto?"

A cura di Massimo Santalucia