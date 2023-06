Finale Champions, Inzaghi vuota il sacco sulla scelta Lukaku-Dzeko

05/06/2023 14:25

"E' stato un viaggio lungo, cominciato quest'estata il giorno dei sorteggi. Chiaramente non fu un giorno fortunatissimo, avevamo nello stesso girone Bayern e Barcellona, ma insieme allo staff e alla squadra pensavamo di poter fare un bel percorso". Nel media-day in casa Inter Simone Inzaghi parte da lontano per arrivare alla sfida di sabato col City e aggiunge

"Siamo ora in finale, abbiamo fatto un grandissimo viaggio, ma è partito tutto dallo scorso anno. Al di là delle tante partite di quest'anno, nella nostra mente le quattro partite disputate con Real Madrid e Liverpool l'anno precedente sono rimaste impresse nei nostri pensieri".

Tutti danno favorito il City

Non sono bravissimo a dare percentuali, sappiamo che incontreremo la squadra più forte al mondo, che ha vinto cinque volte la Premier League negli ultimi sei anni. Dovremo essere attenti a fare una gara da squadra, sappiamo che avremo di fronte i migliori, con una rosa fantastica e un allenatore che ha segnato un'epoca.

"Nel calcio moderno c'è prima e dopo Guardiola. C'è tanta ammirazione per Guardiola e il City. Sentivo che il City sarebbe arrivato in finale perché all'andata col Madrid era stata una gara equilibrata, l'anno scorso il Real segnò due volte nel recupero ma quest'anno dissi a mia figlia e mia moglie che avrebbero vinto loro. Per noi sarà importantissima, è la più importante della mia carriera, ma penso valga anche per i miei giocatori. Onana e Dzeko hanno giocato delle semifinali, ma non finali. Entrambe le squadre avranno i propri giocatori migliori che dovranno fare la differenza, Lautaro è uno di quelli per l'Inter".

Difficile dire se è sincero quando gli chiedono chi giocherà tra Lukaku e Dzeko

"No, né lì né negli altri reparti. In questo momento ho la possibilità di scegliere. Nella prima parte non ho avuto la stessa possibilità di alternare. I giocatori importanti non si regalano. Mancano ancora quattro allenamenti, un allenatore può avere delle idee ma tante volte arrivi la sera e pensi una cosa, poi la mattina fai un risveglio muscolare e cambi idee. Fino all'ultimo ti porti i dubbi".

Il tecnico rivela la qualità più importante della sua Inter

"Nelle partite importanti, nonostante mancasse qualche uomo per delle defezioni importanti, i ragazzi hanno tirato fuori risorse che tutti pensavamo di non avere. Siamo stati bravissimi in partite difficilissime per la nostra stagione, presentate come ultima spiaggia anche se noi sapevamo che dovevamo giocare da grande Inter. In questo sono stati bravissimi".

Inzaghi si è costruito la fama di re di coppe

"Mi fa piacere la nomea. Ho avuto la fortuna di avere squadre importanti all'Inter e alla Lazio. Nelle gare decisive abbiamo sempre fatto grandissime gare, difendendo e attaccando nel migliore dei modi. Dovremo farlo anche sabato. Nel 2010 fu fatta un'impresa e cercheremo di farla sabato. Bayern e City sono squadre diverse, sarebbero due imprese entrambe. La strategia la vedrete sabato. Per forza bisogna concedere un po' di possesso. Dovremo essere bravi noi a togliere loro delle certezze, sono tanti anni che giocano assieme con lo stesso allenatore e ogni anno migliorano col mercato. Li affronteremo con le nostre armi".