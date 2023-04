Festa scudetto Napoli, il prefetto fa chiarezza

25/04/2023 19:29

Domenica prossima il Napoli potrebbe conquistare ufficialmente il terzo scudetto della sua storia, se vincerà in casa al Maradona contro la Salernitana e contestualmente l'Inter batterà la Lazio.

In teoria però il match dei partenopei è previsto sabato, ma si sta lavorando per spostarlo di un giorno, possibilmente in concomitanza di Inter-Lazio e favorire così una prima, eventuale, festa scudetto. Intanto il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha fatto il punto della situazione a Teleclubitalia:

Abbiamo anticipato a oggi l’incontro proprio per arrivare preparati. È la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo spostarle noi le partite. Stiamo facendo delle valutazioni di ordine pubblico.

Tra il 28 aprile ed il 1 maggio a Napoli si terrà anche il Comicon, altra questione da tenere in conto. Ma il prefetto ha spiegato:

Il Comicon? Ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato della scorsa partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel weekend e verranno fatte valutazioni.

Sull'ipotesi maxi schermo al Maradona Inter-Lazio Palomba ha aggiunto:

Al momento non ne abbiamo ancora parlato.

Infine: