Eu.League: Le probabilità dicono che al Napoli capiterà una spagnola

11/12/2021 10:01

C'è grande attesa per il sorteggio dei playoff di Europa League che si terrà lunedì alle 13. Tre le italiane in lizza e su Sky hanno simulato il verdetto dell'urna di Nyon sulla base del calcolo delle probabilità. Con i paletti vigenti (vietati i derby, scontri possibili solo tra teste di serie e non teste di serie) c'è un esempio che chiarisce come alcune possibilità siano già precluse.

Prendiamo le spagnole: due teste di serie (Betis e Real Sociedad) e due non teste di serie (Barcellona e Siviglia) che non potranno sfidarsi tra loro, fattore che rende possibile per ciascuna 6 possibili combinazioni. All’opposto il caso della Dinamo Zagabria, che potrà affrontare ognuna delle 8 non teste di serie aumentando notevolmente la propria gamma di possibili rivali.



Inseriti tra la teste di serie, gli azzurri del Napoli non possono pescare l’Atalanta. Ecco le possibili avversarie. Queste le combinazioni più e meno probabili per i partenopei:

Siviglia – 18,02%

Barcellona – 18,02%

Porto – 14,18%

Lipsia – 12,44%

Borussia Dortmund – 12,44%

Sheriff Tiraspol – 12,44%

Zenit – 12,44%

Discorso identico per la Lazio, impossibile sfidare l’Atalanta ma occhio alle squadre rimandate dalla Champions. L’elenco è il seguente:

Siviglia – 18,02%

Barcellona – 18,02%

Porto – 14,18%

Lipsia – 12,44%

Borussia Dortmund – 12,44%

Sheriff Tiraspol – 12,44%

Zenit – 12,44%

La situazione cambia nel caso dell’Atalanta, terza classificata in Champions e quindi non testa di serie.

Betis – 20,44%

Real Sociedad – 20,44%

Braga – 16,21%

Olympiacos – 14,30%

Rangers – 14,30%

Dinamo Zagabria – 14,30%