Eriksson: Ho una preferenza per lo scudetto e la Juve ha chance

18/03/2022 13:07

Sven Goran Eriksson è tra gli spettatori più interessati a capire come andrà a finire l'appassionante sprint scudetto. Da amante del calcio, l'ex tecnico - tra le altre - di Roma, Fiorentina, Samp e Lazio ammette che si sta meglio sul divano che in campo, vista l'ansia di doversi giocare un trofeo così importante. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, inoltre, rivela la sua preferenza per il tricolore e non toglie del tutto dai giochi la Juventus: