Eriksson a Kulusevski: Potrebbe lasciare la Juve

17/09/2021 08:16

La svolta tattica di Allegri che, almeno in Champions, ha virato sul 4-4-2 rischia di escludere dalla squadra base uno dei talenti più attesi che però sta faticando a dimostrare il suo valore. Parliamo di Dejan Kulusevski che prima con Pirlo e poi con Allegri è stato sballottato nei ruoli più svariati (interno, punta, ala) ma che ancora non ha trovato una sua collocazione tattica. E' preoccupato per il suo connazionale anche Sven-Goran Eriksson.

L'ex tecnico della Lazio ne ha parlato a The Italian Football Podcast:

"Kulusevski ha un grande talento e può risolvere le partite da solo, è molto strano che non sia titolare. Non credo che oggi debba lasciare la Juve, ma se resterà in panchina per tutta la stagione allora sì che dovrà andarsene. Dejan ha bisogno di giocare con continuità per l'età che ha, anche in chiave Nazionale. Altrimenti non diventerà mai il giocatore che tutti speriamo possa diventare.

