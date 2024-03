Ecco perché l'Italia è più vicina a mandare 5 club in Champions League

Quante squadre avrà l'Italia nella prossima Champions League? Crescono le chances di portare 5 club nell'Europa che conta. Le vittorie di ieri Roma, Milan e Fiorentina nell'andata degli ottavi di finale di Europa League consentono di conquistare punti preziosi nel ranking Uefa. Una boccata d'ossigeno dopo la sconfitta della Lazio a Monaco di Baviera con tanto di eliminazione dei biancocelesti e il pareggio dell'Atalanta di ieri. L'Italia allunga in vetta, ora a quota 16.571 punti, con la Germania, un pari e una vittoria, a 15.500 che comunque guadagna terreno sull'Inghilterra che ora è tallonata dalla Francia.

Attualmente restano in corsa Inter, Napoli, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. I giallorossi in particolare, sono coloro che al momento beneficerebbero in caso di Italia al secondo posto nel ranking: la truppa di De Rossi infatti, è attualmente quinta in campionato al pari del Lipsia in Bundesliga. Ricordiamo che vengono assegnati 2 punti in caso di singola vittoria, 1 in caso di pareggio e passaggio del turno dagli ottavi in poi.