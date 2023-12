Ecco la classifica delle partite più viste dell'anno su Dazn: una classica di A al primo posto

Al terzo posto c'è Milan-Juventus con 1.980.410 spettatori del 22 ottobre (20.45-22.42). A ridosso del podio troviamo Juventus-Napoli dell'8 dicembre (20.45-22.40) con 1.908.333 spettatori e Inter-Roma del 29 ottobre (18.01-19.57) con 1.701.831. Nella stessa giornata ma in orario diverso (20.45-22.40) si è giocato anche Napoli-Milan (1.643.810 spettatori). Il derby Inter-Milan del 16 settembre (18-19.53) è stato visto da 1.623.051. Fiorentina-Juventus del 5 novembre (20.49-22.46)1.582.909 spettatori. Roma-Milan del 1° settembre (20.46-22.45)1.353.979. Il derby Lazio-Roma del 12 novembre (18-19.52) 1.304.536 spettatori.

È Juventus-Inter la partita di campionato più vista su Dazn fino a oggi con una media di 2.121.865 spettatori registrata lo scorso 26 novembre dalle ore 20.47 alle 22.39. Al secondo posto c'è sempre l'Inter nella gara disputata al Maradona di Napoli contro i partenopei: 2.016.504 la media spettatori registrata il 3 dicembre dalle ore 18 alle 19,54. Sono le uniche due partite ad aver scavallato i due milioni di spettatori come risulta dal report pubblicato da Auditel che include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

