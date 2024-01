Ecco chi arbitrerà Inter-Juventus il 4 febbraio: Rocchi già al lavoro

25/01/2024 08:45

La bufera che si sta abbattendo sul mondo arbitrale, tra le accuse del fischietto anonimo alle Iene, le polemiche Var e i tanti, troppi errori stagionali, non scalfiscono le idee del designatore Rocchi che sta cercando di fare quadrato attorno al suo gruppo, come dimostrano anche le scelte fatte per il prossimo turno. Decisioni prese anche in vista del big match del 4 febbraio tra Juventus e Inter a San Siro Chi arbitrerà la partitissima, scontro diretto per lo scudetto? Da escludere Orsato (l'arbitro di Inter-Juve del 2018 e del mancato rosso a Pjanic), difficile che possa essere Doveri, che non sta attraversando un momento felice.