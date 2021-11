Dybala fa chiarezza sulle sue condizioni

21/11/2021 15:56

Ieri ci sono voluti due rigori di Bonucci per segnare e il problema è noto: Morata segna a sprazzi, Chiesa ancor meno e Kean non sembra ancora maturo. Alla Juve serve come il pane Dybala, sia per i gol che per le giocate e la bella notizia la dà lo stesso argentino. La Joya era stata esclusa dalla lista dei convocati di Allegri per la gara con la Lazio ma è pronta a riprendersi la Juventus,

Che il rientro sia sempre più vicino lo ha confermato lo stesso attaccante argentino a margine delle ATP Finals 2021 dicendo a Sky Sport: "​Domani torno ad allenarmi in gruppo". Assai probabile che il giocatore venga convocato per la trasferta di Champions a Londra contro il Chelsea ma probabilmente si agirà con cautela e inizialmente Dybala partirà dalla panchina.