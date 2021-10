Duro attacco a Inzaghi: Hai dimenticato Erksen?

La decisione presa collettivamente dai giocatori dell'Inter, ed avallata dal tecnico Simone Inzaghi che l'ha resa pubblica ieri ("Da ora in avanti in qualsiasi modo un giocatore sarà in terra, noi continueremo a giocare e da quel momento solo l’arbitro potrà fermare il gioco") non è piaciuta al Corriere dello sport. Inzaghi ha spiegato che dopo il ko con la Lazio e l'episodio del gol preso con un giocatore a terra (Dimarco) il fair play non sarà più applicato dai suoi ma il quotidiano sportivo attacca:

"Non portate Simone Inzaghi nelle scuole calcio, almeno finché non gli sarà sbollita la rabbia per il modo in cui è maturata la sconfitta contro la Lazio. È una sorta di applicazione della legge del taglione. Non ci piace. Non può piacerci. Vinceremmo facilmente se portassimo ad esempio quel è accaduto a Eriksen agli ultimi Europei. In Italia abbiamo troppo spesso utilizzato una norma improntata al fair-play come un sotterfugio per fregare gli avversari. Per dimostrare che siamo più furbi degli altri. Invece di comunicare discutibili decisioni, gli allenatori potrebbero invitare i propri calciatori a evitare ridicole e diseducative sceneggiate quando si è in vantaggio"