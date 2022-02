Dove vedere Napoli-Barcellona, in chiaro, satellite o streaming?

18/02/2022 11:37

Dopo il brillante pareggio per 1-1 ieri al Camp Nou il Napoli è chiamato all'impresa col Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il ritorno si giocherà alle 21 giovedì prossimo, 24 febbraio, al Maradona con una cornice di pubblico che si annuncia già imponente.

Buone notizie per chi non potrà andare allo stadio: la gara, infatti, sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Tv8, con ampio pre-partita e le interviste del dopo-gara quando si potranno vedere anche tutti gli altri gol delle partite della competizione (dove sono impegnate anche la Lazio, che ha perso in Portogallo l'andata per 2-1 col Porto, e l'Atalanta che ha superato a Bergamo per 2-1 l'Olympiacos in rimonta). Napoli-Barcellona sarà trasmesso in diretta anche sul satellite da Sky e in streaming dalla piattaforma di Dazn.