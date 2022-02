Dove vedere Barcellona-Napoli, streaming, Sky o in chiaro?

12/02/2022 09:20

Dalla prossima settimana tornano le coppe europee. La prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter, che affronterà mercoledì sera alle 21 a San Siro il Liverpool per l'andata degli ottavi di Champions League. Il Napoli, come le altre italiane in Europa League ovvero l'Atalanta e la Lazio, sarà impegnato giovedì. Al Camp Nou, alle 18.45, c'è Barcellona-Napoli. La gara non sarà visibile in chiaro su Tv8 (che trasmetterà alle 21 Atalanta-Olympiakos) ma sarà visibile in diretta sia su Sky che sulla piattaforma digitale Dazn. Questo il quadro completo delle gare di Champions che verranno trasmesse in tv e delle italiane in Europa League.

CHAMPIONS LEAGUE

ANDATA OTTAVI DI FINALE

15 febbraio ore 21.00 - PSG-Real Madrid - SKY e CANALE 5

15 febbraio ore 21.00 - Sporting Lisbona-Manchester City - SKY

16 febbraio ore 21.00 - Salisburgo-Bayern Monaco - SKY

16 febbraio ore 21.00 - Inter-Liverpool - AMAZON

22 febbraio ore 21.00 - Chelsea-Lille - SKY

22 febbraio ore 21.00 - Villarreal-Juventus - SKY e CANALE 5

23 febbraio ore 21.00 - Atletico Madrid-Manchester United - AMAZON

23 febbraio ore 21.00 - Benfica-Ajax - SKY

RITORNO OTTAVI DI FINALE

8 marzo ore 21.00 - Bayern Monaco-Salisburgo - SKY

8 marzo ore 21.00 - Liverpool-Inter - SKY e CANALE 5

9 marzo ore 21.00 - Manchester City-Sporting Lisbona - SKY

9 marzo ore 21.00 - Real Madrid-PSG - AMAZON

15 marzo ore 21.00 - Manchester United-Atletico Madrid - SKY e CANALE 5

Europa League

ANDATA SEDICESIMI DI FINALE

17 febbraio:

Ore 18:45 Gara di Andata, Barcellona – Napoli. Sky sport e Dazn

Ore 21:00 Gara di Andata, Porto – Lazio Sky e Dazn

Ore 21:00 Gara di Andata, Atalanta – Olympiakos Tv8, Sky e Dazn