Dopo Acerbi e Correa altri due della Lazio sull'agenda di Inzaghi

01/06/2023 11:42

Un regalo per le finali raggiunte e finora - aspettando quella di Champions col City - sempre vinte. Simone Inzaghi ha due sogni sul mercato, ovvero riabbracciare altri due giocatori che ebbe alla Lazio. I 5 anni in biancoceleste non si cancellano facilmente, dopo aver chiesto e ottenuto Acerbi (con ottimi risultati) e Correa (che ha deluso), il tecnico nerazzurro vuol pescare ancora a Roma e nel mirino ci sono altri due giocatori.

Il primo, come conferma il Corriere dello sport, è Adam Marusic nome nuovo per l'Inter.