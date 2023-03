Divieto trasferte azzurre finito, Viminale in apprensione per Torino-Napoli

16/03/2023 15:02

Dopo due mesi di astinenza, imposti dal ministero dell'Interno in seguito ai violenti scontri con gli ultras della Roma che lo scorso 8 gennaio hanno bloccato l'autostrada A1, è finita la punizione per i tifosi del Napoli. Il Daspo di due mesi a tutti i tifosi azzurri residenti in Campania si è esaurito con la gara di Sassuolo. Ora i napoletani sono liberi di poter seguire la capolista e scatta la preoccupazione delle forze dell'ordine.

Domenica alle 15 c'è Torino-Napoli ed è stato preso d'assalto il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino che può contenere oltre 1.500 persone.