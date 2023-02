Diritti Tv, Lotito sconfitto: naufraga il suo progetto

15/02/2023 18:18

Negli scorsi giorni era spuntato un emendamento all'articolo 16 del Decreto Milleproroghe esaminato al Senato, con la prima firma vergata da Claudio Lotito, e che prevedeva il prolungamento dei contratti dei diritti televisivi di Serie A sino al 2026, salvo alternative che potevano essere vagliate dalla Lega.

Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia aveva introdotto questa possibilità di allungare dai 3 ai 5 anni l'attuale licenza in mano a DAZN e Sky, ma tutto è naufragato nell'Aula del Senato, grazie ad un altro emendamento, ma in questo caso soppressivo, contestualmente ad un emendamento simile di Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle come prima firmataria. La bocciatura è stata sancita da 158 sì, 3 no e 3 astensioni.