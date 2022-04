Designato l'arbitro di Bodo-Roma: porta bene alle italiane e male alla Lazio

05/04/2022 15:28

È stato designato l'arbitro per Bodo Glimt-Roma, sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì alle 21 in Norvegia. Il match sarà diretto dall'olandese Serdar Gozubuyuk, fischietto dalle chiare origini turche, che sarà coadiuvato dagli assistenti - pure loro olandesi - Joost van Zuilen e Johan Balder. Il quarto ufficiale sarà Sander Van Der Eijk. Non ci sono precedenti ufficiali con Gozubuyuk nelle vesti di arbitro in partite della Roma, ma ce n'è uno da quarto uomo in Europa League: Siviglia-Roma 2-0 del 6 agosto 2020. In carriera, invece, il direttore di gara dei Paesi Bassi ha diretto due volte la Lazio (due sconfitte) e una volta Milan, Torino, Fiorentina, Napoli e Sassuolo, tutte gare vinte dalle squadre italiane. Zero i suoi precedenti col Bodo Glimt o con altre formazioni norvegesi.