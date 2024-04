Derby europeo Milan-Roma, le scelte di Pioli e De Rossi

11/04/2024 20:09

Nessuna sorpresa nelle formazioni ufficiali di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League in uno stadio di San Siro tutto esaurito. Nelle file rossonere Pioli schiera Thiaw a formare la coppia centrale di difesa con Gabbia (Tomori è squalificato) e col ritorno di Bennacer a centrocampo, così come Loftus-Cheek sulla trequarti. In attacco il trio composto da Leao, Pulisic e Giroud. Per la Roma, De Rossi schiera Smalling da titolare in difesa, con Spinazzola a sinistra e Celik a destra. In attacco il tridente composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Queste le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Turpin (Francia)