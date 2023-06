Demme dice addio al Napoli: pronto a nuova avventura in serie B

12/06/2023 20:15

Diego Demme è pronto a dire addio al Napoli. Aveva abbracciato l'azzurro, coronando il sogno di una vità (il papà, emigrato in Germania dalla Calabria, è sempre stato tifosissimo degli azzurri al punto da averlo chiamato Diego in onore di Maradona), lasciando il Lipsia capolista in Bundesliga. Dopo la Coppa Italia vinta nel 2020, è diventato campione d'Italia tre anni dopo, seppur impiegato col contagocce da Spalletti. Adesso i tempi sono maturi per i saluti. Demme, secondo quanto riferito da Sky Deutschland, tornerà in Germania, all'Hertha Berlino. Squadra appena retrocessa dalla Bundesliga alla Zweite Liga, la serie B tedesca, ma intenzionata ad allestire una squadra capace di tornare subito in massima divisione. Accordo raggiunto tra il club della capitale tedesca e l'entourage del centrocampista. Rimane da convincere il Napoli. De Laurentiis, infatti, attende ancora che sia perfezionata un'offerta congrua per dare il via libera alla cessione del calciatore, ormai fuori dai piani tecnici azzurri.