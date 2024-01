Del Genio: Ho una sensazione su Lazio-Napoli, titolare a sorpresa

Paolo Del Genio anticipa le mosse di Walter Mazzarri contro la Lazio. Nella delicata sfida dell'Olimpico il tecnico del Napoli dovrà fare i conti con un'estrema emergenza e potrebbe fare ricorso a qualcuno degli ultimi arrivati, compreso Dendoncker. Secondo il giornalista dal cuore azzurro, in attacco potrebbe esserci una chance per Lindstrom, sin qui poco impiegato sia sotto la gestione Garcia, sia sotto Mazzarri:

Penso che nell'immediato Walter Mazzarri proponga la difesa a tre anche a causa della emergenza indisponibili. Non so se Dendoncker sarà completamente a disposizione del mister. Il calciatore non si è ancora allenato con la squadra e penso che comunque debba fare un paio di sedute prima di essere gettato nella mischia. Ngonge o Lindstrom a sinistra contro la squadra di Sarri? Il primo mi piace tanto, ma è arrivato da poco. Penso tocchi al danese.