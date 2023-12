Decreto Crescita, Impallomeni: Duro colpo, ma c'è qualcosa che comunque non va nel calcio

Stefano Impallomeni a Tuttomercatoweb Radio ha parlato del tema più dibattuto in queste ore nel mondo del calcio italiano, ovvero il Decreto Crescita che è stato fermato dal Consiglio dei Ministri dopo un'accesa discussione tra favorevoli alla proroga dei vantaggi fiscali nell'acquisto di calciatori dall'estero e chi invece ha salutato con favore la fine di un provvedimento che, a loro dire, impattava sui nostri vivai.

L'ex calciatore ha spiegato:

Ha ragione Marotta, è un colpo duro a una delle industrie più importanti del Paese ma che viene recepito come un sistema non malato ma gestito in maniera disinvolta, dove ci sono ricchi e viziati. È stato utilizzato dal calcio per portare gli stranieri migliori ma anche no, invece che i nostri ‘cervelli’. Mi chiedo: perché i settori giovanili sono pieni di stranieri? Sono per la globalizzazione, ma dobbiamo darci una regolata. Per i club è un duro colpo, ma poi che sarebbe successo a luglio dopo la proroga? Siamo sempre sui palliativi, sul mettere una toppa. Questa precarietà non va. E’ colpa di qualcuno o no se siamo così?