De Paola: Milan, c'è vita oltre Leao e Pioli ha avuto grande intuizione

Dedica un paragrafo anche a Milan-Lazio di ieri Paolo De Paola nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

E ora Sarri si affidasse pure al consueto silenzio stampa magari per protestare contro il gol di Pedro annullato per fuorigioco o per la condotta all’inglese dell’arbitro. No, non possono esserci alibi per questa netta sconfitta della Lazio. Il Milan è stato superiore in tutto: nel gioco e nella qualità dei singoli. Nel secondo tempo la Lazio è letteralmente sparita dal campo per merito di Pioli. Per i rossoneri c’è vita oltre Leao, Hernandez e Giroud, si chiamano Pulisic, Reijnders, Musah e soprattutto Adli (uscito fra l’ovazione del pubblico).