De Paola contro De Laurentiis: da quale pulpito viene la predica

Dopo aver attaccato Lotito per la sua sfuriata dopo Lazio-Milan Paolo De Paola se la prende anche con De Laurentiis nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

andrebbero comprese meglio le azioni legali che il presidente del Napoli De Laurentiis minaccia di portare avanti per escludere la Juve dalla prossima Champions e occuparne il posto. Altra clamorosa bizzarria in considerazione del caso Osimhen per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio sia per il Napoli calcio sia per il suo presidente. Anche in questo caso da quale pulpito viene la predica? C’è da rimanere perplessi quando si registrano reazioni così esagerate in risposta a deludenti risultati sportivi.