De Laurentiis tende la mano: storico incontro oggi allo stadio

C'eravamo tanto amati proprio non si può dire, anzi. Indifferenza è la parola giusta per addolcire quello che da anni il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. L'attuale patron divenne inviso la prima volta decine d'anni fa, quando si espose per comprare il Napoli pagandolo un euro ma accolandosi i debiti. Non se ne fece nulla. Poi dopo il fallimento il club azzurro fu comprato dal produttore cinematografico ma tra i due la scintilla non è mai scoccata. Frequenti le frecciate di Ferlaino, quanto i tentativi di Adl di prendere le distanze dal passato, a volte volutamente dimenticato ("che avete vinto in tanti anni di storia?"). Ecco però che nel nome di Maradona potrebbe scoppiare la pace tra i due.

Come riportano Il Mattino e il Corriere del mezzogiorno De Laurentiis ha invitato Ferlaino allo stadio per stasera, in occasione di Napoli-Lazio, quando verrà ricordata la figura del Pibe ad un anno dalla sua scomparsa con l'esposizione della statua che gli è stata dedicata (la seconda, quella fatta costruire dal discusso amico di Maradona Stefano Ceci).