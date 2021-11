De Laurentiis e Lotito contro tutti: le idee dei due patron

11/11/2021 10:05

Soli contro tutti ma sempre più uniti. Cresce il feeling tra il presidente del Napoli De Laurentiis e quello della Lazio Lotito. I due già in passato avevano fatto fronte comune su numerosi temi riguardanti il calcio italiano ma ora emergono nuovi retroscena. Tuttosport rivela i dettagli sull’incontro tra i rappresentati di quasi tutti i club di Serie A, andato in scena nella giornata di martedì e durante il quale è stata discussa la proposta di trasformazione della Lega in una Media Company, idea da tempo sostenuta dal presidente Dal Pino.

Dalla riunione spiccherebbe la contrarietà di Lazio e Napoli al progetto, con i presidenti Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis che avrebbero rilanciato l’idea di affrancarsi dalla FIGC (sul modello della Premier League).