DAZN, resa dei conti? Interviene la Vezzali

16/08/2022 21:45

Il caso DAZN continua a far discutere l'Italia, calcisitica e non. La prima giornata del campionato di Serie A 2022/23 ha riservato agli abbonati della piattaforma una brutta sorpresa, già incontrata saltuariamente nelle passate stagioni da quando il servizio streaming si era assicurato i diritti per trasmettere 7 partite per turno, big match inclusi: il segnale infatti è stato piuttosto carente, in particolare per i match della Roma e dell'Inter il cui streaming ha regalto non pochi disservizi agli abbonati.

La cosa ha mobilitato persino la politica, non solo quella del pallone con l'ultimatum della Lega Serie A che pure aveva assegnato i diritti a DAZN, ma anche quella impegnata nella campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre. Ed oggi arriva la notizia che la sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha convocato una tavolo di confronto con i rappresentanti di Lega, DAZN, Ministero dello Sviluppo Economico e AGCOM.

Su Twitter l'ex schermidrice ha infatti annunciato: "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il ministero dello Sviluppo economico e l'Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto".