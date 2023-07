Da Sarri frecciata alla Juve, poi vuota il sacco su Giuntoli e Mourinho

06/07/2023 06:03

Va a ruota libera Maurizio Sarri, intervistato a bordo piscina in esclusiva per Sportitalia. Il tecnico della Lazio parte lamentandosi del calendario, che vede subito due scontri con le big nelle prime giornate

"Menomale che siamo arrivati secondi. Se fossimo arrivati ottavi ci facevano giocare in deroga a Madrid contro il Real. Il calendario è pesantissimo per quanto ci riguarda, perché nelle prime sette/otto partite affrontiamo quattro grandi squadre. La favorita? Vedevo l’Inter davanti agli altri anche l’anno scorso, poi il Napoli ha fatto un capolavoro con un campionato che ha tagliato le gambe a tutti. Ma io sinceramente il centrocampo dell’Inter lo vedo come uno dei più forti d’Europa non d’Italia. Con Frattesi e Barella un ulteriore salto di qualità? Perdi un giocatore importante come Brozovic, però rimane uno centrocampi più forte d’Europa”.

Poi gli elogi a Cristiano Giuntoli, diventato nuovo ds della Juve

“Io penso sia l’uomo giusto per questo periodo storico. Hanno bisogno di ricostruire qualcosa. Lui è un fenomeno in queste situazioni e quindi credo sia il momento giusto. Purtroppo per noi Lazio rimetterà tutto a posto. Non so con che velocità si approccerà, ma so che riuscirà nella ricostruzione conoscendolo. Le qualità di Giuntoli? Se ti dovessi dire la più importante è il coraggio. Giuntoli non si fa mai il problema di mettere sul mercato un giocatore importante e di andarne a prendere uno sconosciuto. È stato sempre un suo punto di forza”.

Sarri paragona il suo anno sabbatico prima della Lazio a quelli di Allegri o Spalletti

“Un allenatore a questi livelli se sta fermo un anno o due non cambia. Massimiliano mi sembra che quest’anno abbia gestito una stagione con delle difficoltà enormi, un anno che va preso poco in considerazione. Le differenze con me? Io penso che sia cambiato il contesto, la Juve li veniva da 8 vittorie consecutive e qualche finale di Champions tutti pensavano che vincerò lo scudetto fosse naturale. A me è stato rimproverato di aver fatto 6 vittorie e un pareggio a Madrid, che con le regole attuali avremmo fatto i supplementari. Squadra considerata scarsa che il turno dopo ha messo fuori il City, ma in quel momento la visione della Juve è che doveva essere il top d’Europa, con il 10º/11º monte ingaggi d’Europa”.

