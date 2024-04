Criscitiello: ridicolo squalificare Mancini, mettetevi d'accordo e chiudete la Procura Figc

Si sofferma sul caso Mancini dopo il gesto della bandiera anti-Lazio sventolata dopo il derby Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.it. Questi i passaggi principali

Addirittura la procura federale vuole aprire un’inchiesta. La Procura Federale dovrebbero chiuderla perché non serve a nulla e interviene solo sulle sciocchezze mediatiche. E’ uno specchietto di finti moralisti per la Federazione. Pensassero ai veri illeciti che ci sono nel calcio, nei bilanci e in tutto il mondo del pallone. Mancini sarà stupido, antipatico e arrogante ma colpevolizzarlo per uno sfottò sembra troppo. Ormai viviamo nel Paese dei finti perbenisti, falsi preti, tutti a giudicare anche se un calciatore sfotte gli avversari a partita finita. Ha chiesto anche scusa, cosa volete fare ammazzarlo? Squalificarlo? Paese ridicolo, in un calcio senza un minimo di credibilità.