Cr7 scrive a Cassano per rimproverarlo, la reazione di FantAntonio

04/12/2021 10:29

Le critiche danno fastidio anche al re. Avreste mai creduto che un campione come Cristiano Ronaldo si sia dato da fare per avere il numero di Cassano e di chiedergli con un messaggio di essere meno severo nei suoi confronti? Eppure sarebbe andata così come ha rivelato alla Bobo Tv dell'amico Vieri lo stesso Fantantonio.

È stato Buffon a fornire a Cr7 il numero, poi sono partiti i messaggi. Ecco il racconto di Cassano durante la diretta: “Ronaldo mi ha scritto per dirmi che dovevo avere rispetto per lui, che dovevo avere maggiore considerazione per quello che aveva vinto e per i gol che aveva fatto. Ma io non ho paura della verità, se voglio sono capace di affrontare il mondo intero, da Papa Francesco all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato per chiederglielo e Buffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa della Juve, che l’ha passato a Ronaldo“.



Il racconto di Cassano continua: “Sapete cosa mi ha scritto? Che lui ha fatto 750 gol e io soltanto 150. Ma dico io: caro Cristiano Ronaldo, hai tutto, devi solo vivere sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me, rilassati. Gigi Buffon lo sa bene, poi gliel’ho raccontato e mentre parlavo rideva. Anche Chiellini sapeva tutto. Mi ha fatto imbufalire questa storia dei messaggini. Caro Ronaldo, ma come sei messo? Ma che problemi hai?”.