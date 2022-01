Covid: trovato l’accordo per il nuovo protocollo

12/01/2022 16:03

Il mondo del calcio e dello sport continua a fare i conti con la pandemia. La serie A è stata investita da tantissime polemiche dopo che alcune partite non sono state rinviate a causa dell’intervento di alcune Asl locali. Ora però all’attenzione conferenza Stato-Regioni arriva una nuova bozza del nuovo protocollo anti-Covid. Le nuove regole prevedono lo stop delle attività quando c’è il 35% di positivi all’interno del gruppo squadra. Nel nuovo protocollo si prevede l’isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio. Quando una squadra ha il 35% di positivi, la squadra si ferma e la partita si rinvia. Mentre l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 è limitato ai momenti in cui non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale.