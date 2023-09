Cosa si sono detti Maresca e Irrati sul gol Juve con la Lazio: ecco audio Var

Cosa si sono detti arbitro e Var in occasione del primo gol della Juventus contro la Lazio, quando Vlahovic ha insaccato dopo che McKennie sembrava aver rimesso in campo una palla uscita oltre la linea? Non è più un mistero, a Dazn, nella rubrica "Open Var" che ha debuttato ieri sera, è stato trasmesso - come accadrà ogni settimana - l'audio delle discussioni tra i vari arbitri, di campo (Maresca nella circostanza) e di monitor (Irrati all'Allianz)

La Gazzetta rileva:

Si sente il guardalinee urlare: “Buona, buona, buona”. Il Var non sembra dello stesso avviso: “Possibile pallone fuori”. Ma poi si esaminano tutte le immagini, comprese quelle del fuorigioco semiautomatico: “Dammi le epts. Dalle epts non è chiaro, sembra buono. No, non c’è evidenza. La prospettiva non c’è. Fabio, Massi, il gol è regolare”. Non essendoci evidenza, come da protocollo, si mantiene la decisione iniziale presa in campo. Lo ha spiegato lo stesso Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, intervenuto in trasmissione: “È una decisione complessa da valutare nonostante la tecnologia importante che abbiamo. Irrati ha cercato la verità, cerca in tutti i modi una camera che può dargli la certezza. Non avendo la certezza, concede il gol”.