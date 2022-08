Cosa c'è dietro il botta e risposta tra Mourinho e Sarri

14/08/2022 11:40

Roma-Lazio si giocherà il 6 novembre, in occasione della 13ª giornata. Il derby di ritorno è in programma il 19 marzo 2023 e sarà valido per la 27ª giornata della Serie A ma nella Capitale la stracittadina è già iniziata, sia pur solo a parole. Ieri a infiammare la città c'è stato il botta e risposta a distanza tra Mourinho e Sarri. Rispondendo a chi parlava di Roma da scudetto lo Special One ha messo le mani avanti dicendo

per terra e sottolinea

mi stupisce quando si parla di noi in un modo in cui di altri non si parla. Dire che la Roma è candidata allo scudetto lo potrei capire se ci sono 18 scudetti, perchè solo Samp e Lecce hanno speso meno di noi. Milan e Inter, per fare un esempio, hanno finito più di 20 punti avanti, hanno migliorato, perchè siamo noi candidati allo scudetto? Poi c’è tanto rumore intorno a noi perchè abbiamo fatto una partita interessante contro il Tottenham, si parla di noi, ma la Lazio ha speso 39 milioni, sono loro candidati? Se lo sono, ok. Parlare di noi mi sembra di vendere un prodotto non reale, noi non vendiamo fumo. Il nostro scudetto già vinto è l’amore con i tifosi. Noi siamo un progetto, serve tempo, e sono passati solo 13 mesi.

Parole respinte al mittente da Sarri

"Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. Se c'è qualcuno che ha speso sono loro. Noi abbiamo solo investito su dei ragazzi giovani. Ringrazio José per la grande fiducia nei miei confronti, spero di accontentarlo... E siccome anche io ho grande fiducia nei suoi confronti, il secondo posto della Roma per me sarebbe una delusione".

Cosa c'è dietro questo botta e risposta? Un rapporto non felicissimo tra i due. Di recente in un'intervista al Corriere dello sport Sarri aveva sottolineato le differenze col portoghese dicendo

Mourinho è partito dal Barcellona e ha investito molto sulla qualità dei giocatori. Tra Stia e Barcellona c’è un bel cazzo di differenza

Anche in passato non erano mancate schermaglie e frecciatine, come quando dopo una gara di Conference League prima del derby Mourinho ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano giocato, mentre quelli della Lazio erano a casa a fumare con Sarri. Con la replica del tecnico laziale

Entrambi abbiamo avuto alti e bassi nel corso della nostra carriera. Le parole di Mourinho sul fumo e sul divano? Ho smesso di fumare da giorni, è arrivato tardi

In realtà Sarri non ha mai smesso di fumare. Tra i due c'era anche un altro precedente poco simpatico in Premier, quando il Chelsea del tecnico di Figline raggiunse il pari col Manchester United e mentre Mourinho era seduto in panchina attonito uno degli assistenti di Sarri, Marco Ianni, passò davanti a lui agitando due pugni in segno di esultanza (e scherno) proprio in faccia a José. Ci vollero due steward e mezza panchina per fermare Mourinho.