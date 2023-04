Corsa Champions: Milan, Inter e Roma in ballo, le quote dei betting analyst

07/04/2023 15:06

A dieci giornate dal termine del campionato la lotta per la zona Champions è sempre più calda. Con il Napoli ormai irraggiungibile, le ultime giornate di Serie A hanno sorriso alla Lazio, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei, risultati che rendono obbligatorio un cambio di marcia per Milan, Inter e Roma, ora tra il terzo e quinto posto in classifica nell’arco di un punto. Proprio queste tre formazioni, impegnate rispettivamente contro Empoli, Salernitana e Torino, non possono permettersi di sbagliare tre partite sulla carta alla portata secondo gli esperti di Microgame che offrono a 5,50 la Combo 'Tutte Vincono' per un tris che potrebbe mettere sotto pressione proprio la Lazio, chiamata in chiusura di giornata nel difficile match all’Olimpico contro una Juventus, anch’essa impegnata in una clamorosa rimonta per le prime quattro posizioni.