Coppa Italia: Napoli-Juve ai quarti e Inter-Milan in semifinale?

26/07/2023 16:22

E' stato ufficializzato il tabellone della prossima Coppa Italia al via il 6 agosto. Le prime 8, come sempre, sono qualificate di diritto agli ottavi e dai quarti potrebbero affrontarsi tra di loro. In base alle teste di serie i possibili incrocisarebbero i seguenti:

Inter-Fiorentina (1 vs 8)

Milan-Atalanta (4 vs 5)

Lazio-Roma (3 vs 6)

Napoli-Juventus (2 vs 7)

Le semifinali saranno, come per gli anni precedenti, l’unico turno con sfide d’andata e ritorno. In semifinale potrebbe esserci il remake della semifinale di Champions League di questa stagione: un doppio derby tra Inter e Milan. L’altro lato del tabellone potrebbe mettere di fronte i Campioni d’Italia del Napoli contro i vincitori del derby di Roma. Inter e Juventus, invece, potrebbero incontrarsi solamente in finale, prevista per il 15 maggio 2024.

Tutte le partite, sin dai turni preliminari, saranno trasmesse in diretta tv sulle reti Mediaset. Le prime gare di agosto sono state già programmate sul canale 20 Mediaset e su Italia1.