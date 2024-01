Coppa Italia: la squadra favorita secondo i betting analysts, tutte le quote

12/01/2024 19:21

Con un netto 4-0 rifilato al Frosinone, la Juventus conquista la quinta semifinale consecutiva di Coppa Italia e resta in pole per la vittoria di un titolo che a Torino manca dal 2021. Il quindicesimo successo bianconero nella competizione si gioca a 2,50 sia su Goldbet che su Newgioco, con l'Atalanta, proprio la finalista dell'ultima edizione vinta dalla Juve, prima rivale in quota tra 3,50 e 4 volte la posta. Terza in lavagna la Lazio, avversaria degli uomini di Allegri in semifinale, offerta a 4,25, mentre chiude la Fiorentina, fresca della finale del 2023 persa contro l'Inter, vista vincente 23 anni dopo l'ultima affermazione, a 5,50.