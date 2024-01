Coppa Italia: dove vedere in tv derby Roma, Milan e Juventus

08/01/2024 12:04

Da martedì 9 a giovedì 11 gennaio torna la Coppa Italia con i quarti di finale: quattro match tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Di seguito, il dettaglio del programma dei quarti:

MARTEDÌ 9 GENNAIO:

Fiorentina-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.ò A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO:

Lazio-Roma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1, telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari

Milan-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari

GIOVEDÌ 11 GENNAIO:

Juventus-Frosinone, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1, telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studi pre e post-partita, su Italia 1, condotti da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari