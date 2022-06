Coppa Italia 22/23, ecco le teste di serie e i possibili accoppiamenti

03/06/2022 21:20

Le otto teste di serie della prossima edizione della Coppa Italia 2022/2023 saranno Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. I quarti di finale della Coppa Italia 2022/23 verranno disputati in gara secca tra il 31 gennaio e il 2 febbraio con il match da giocare in casa della squadra meglio classificata nella stagione appena conclusa. I possibili incroci fra le 8 teste di serie ai quarti di finale sarebbero i seguenti:

Inter-Atalanta (1 vs 8)

Juventus-Lazio (4 vs 5)

Milan-Fiorentina (2 vs 7)

Napoli-Roma (3 vs 6)

Le semifinali saranno, come per gli anni precedenti, l’unico turno con sfide d’andata e ritorno, in programma rispettivamente nelle date del 4 e 5 aprile per la prima gara e il 25 e 26 aprile per il ritorno. In semifinale potrebbe esserci il rematch della finale dello scorso anno, il derby d’Italia fra Inter e Juventus. L’altro lato del tabellone potrebbe mettere di fronte i campioni d’Italia con la vincente della sfida tra Napoli e Roma. Il derby di Milano tra Inter e Milan, invece, sarebbe possibile solo in finale.