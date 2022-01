Collovati dà un consiglio al Milan: Prendi lui e stai a posto

16/01/2022 18:13

Fulvio Collovati ha le idee chiare sul tipo di difensore che farebbe al caso del Milan. Per i rossoneri è una situazione di grande emergenza e l'ex stopper della nazionale campione del mondo in Spagna punterebbe a occhi chiusi su un giocatore che sta facendo benissimo in questo campionato. Intervistato da Milannews, Collovati tesse le lodi di Bremer:

"È uno dei migliori difensori, così come Milenkovic della Fiorentina. Il Milan deve andare sul sicuro: ci sono stati questi due infortuni e non si può prendere un sospetto, per il quale si può avere pazienza facendolo giocare con calma... I rossoneri devono prendere delle certezze e Bremer è una certezza, ma non sarà facile strapparlo al Torino. Il Milan deve spendere".

Promosso Kalulu, mentre qualche perplessita suscita Ballo-Touré: