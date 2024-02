*Inter 63 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 54 (+4)

Milan 52 (+5)

*Atalanta 45 (+4)

Bologna 45 (+10)

Roma 41 (-3)

Fiorentina 38 (+10)

*Lazio 37 (-8)

*Napoli 36 (-29)

*Torino 36 (+5)

Monza 33 (+4)

Genoa 30 (in Serie B)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-8)

Frosinone 23 (in Serie B)

Empoli 22 (-6)

*Sassuolo 20 (-7)

Hellas Verona 20 (+3)

Cagliari 19 (in Serie B)

Salernitana 13 (-11)