Classifiche a confronto: Sprofondo Napoli, nessuno ha fatto peggio in A

11/12/2023 10:22

E' impietoso per i campioni d'Italia il dato sulle classifiche a confronto dopo 14 giornate tra questo e lo scorso campionato. Il Napoli ha 17 punti in meno rispetto alla gestione-Spalletti. Nessuno ha fatto peggio sinora in serie A. Bene l'Inter (+8), male il Milan (-4). La Roma è quarta ma ha due punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Queste le classifiche a confronto

Inter 38 punti (+8 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 15 giornate)

**Juventus 36 (+5)

Milan 29 (-4)

Roma 25 (-2)

Bologna 25 (+6)

Napoli 24 (-17)

Fiorentina 24 (+5)

Atalanta 23 (-4)

Monza 21 (+5)

Lazio 21 (-9)

Torino 20 (-1)

Frosinone 19 (in Serie B)

*Lecce 16 (+4)

*Sassuolo 15 (-1)

Genoa 15 (in Serie B)

Udinese 12 (-12)

*Empoli 11 (-3)

Hellas Verona 11 (+6)

*Cagliari 10 (in Serie B)

Salernitana 8 (-9)

*=Una partita in meno, confronto con le prime 14 giornate della Serie A 2022/23