Classifiche a confronto: Spalletti a +3, Allegri a +4, Inzaghi a -4 Pioli a -3

07/11/2022 10:37

L'avvio super del Napoli in questa stagione è riuscito finalmente a far sì che nel confronto con lo scorso anno gli azzurri fossero davanti: dopo 13 giornate di Serie A la capolista ha tre punti in più rispetto al 2021/2022. Colpisce anche il +4 di Allegri mentre il bilancio è magro per le milanesi. Pioli è a -3, Inzaghi a -4. La squadra col confronto migliore è la Salernitana (+10) quella col saldo peggiore il Verona (-14). Queste le classifiche a confronto

Napoli 35 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 13 giornate)

Milan 29 (-3)

Lazio 27 (+6)

Atalanta 27 (+2)

Juventus 25 (+4)

Roma 25 (+3)

Inter 24 (-4)

Udinese 23 (+9)

Salernitana 17 (+10)

Torino 17 (=)

Fiorentina 16 (-5)

Bologna 16 (-2)

Sassuolo 15 (=)

Empoli 14 (-2)

Monza 13 (in Serie B)

Lecce 9 (in Serie B)

Spezia 9 (-2)

Cremonese 6 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-6)

Hellas Verona 5 (-14)