Classifiche a confronto: Napoli, sono numeri da clima siberiano

27/02/2024 09:49

Fanno impressione alcuni numeri che emergono dalle classifiche a confronto tra questo campionato e quello scorso dopo lo stesso numero di giornate. La capolista Inter è già a +16 rispetto alla passata stagione mentre i campioni d'Italia del Napoli stanno battendo ogni record negativo e sono a -28. Vola il Bologna. 12 punti in più rispetto allo scorso campionato, valgono il sogno Champions League. Molto positivo anche il bilancio della Fiorentina (+7), mentre Juve e Milan hanno rispettivamente 4 e 5 punti in più. Queste le classifiche a confronto

*Inter 66 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

*Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

*Napoli 37 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

*Sassuolo 20 (-10)

Hellas Verona 20 (+1)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)