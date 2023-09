Classifiche a confronto: Il Napoli di Garcia vicino a quello di Spalletti

29/09/2023 17:43

Emergono dati interessanti dalle classifiche a confronto tra questo e lo scorso campionato dopo sei giornate. L'Inter capolista, nonostante l'inattesa sconfitta interna col Sassuolo, ha tre punti in più. Il Napoli campione d'Italia che mercoledì sera è tornato alla vittoria ha solo tre punti in meno dello scorso anno, mentre la Roma di José Mourinho è a -8 punti rispetto allo scorso anno.

Ecco il dato delle 20 squadre di Serie A.

Inter 15 punti (+3 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo sei giornate)

Milan 15 (+1)

*Juventus 13 (+3)

Atalanta 12 (-2)

Napoli 11 (-3)

Lecce 11 (+8)

Fiorentina 11 (+5)

Frosinone 9 (in Serie B)

Sassuolo 9 (+3)

Torino 8 (-2)

Genoa 7 (in Serie B)

Lazio 7 (-4)

Bologna 7 (+1)

Hellas Verona 7 (+2)

Monza 6 (+5)

Roma 5 (-8)

Salernitana 3 (-4)

Udinese 3 (-10)

Empoli 3 (-1)

Cagliari 2 (in Serie B)