Classifiche a confronto: Allegri e Mou ancora peggio di Pirlo e Fonseca

Sono indicative le classifiche a confronto dopo 28 giornate di Serie A tra questa e la passata stagione. Spicca il saldo negativo dell'Inter: i campioni d'Italia con Conte in panchina avevano 7 punti in più, mentre il Milan di Pioli ne aveva uno in meno. Nonostante la rimonta di questo mese la Juve resta ancora indietro: con Pirlo i bianconeri avevano 5 punti in più. Mourinho sta facendo peggio di Fonseca (-3) mente Spalletti ha 4 punti in più di Gattuso. La squadra col saldo migliore resta la Fiorentina, poi il Torino di Juric. Quella col saldo peggiore è il Genoa.

Classifiche a confronto

Milan 60 punti (+1 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 28 giornate)

*Inter 58 (-7)

Napoli 57 (+4)

Juventus 53 (-5)

Roma 47 (-3)

*Atalanta 47 (-5)

Lazio 46 (-4)

*Fiorentina 43 (+14)

Hellas Verona 41 (+3)

Sassuolo 39 (=)

*Torino 34 (+10)

*Bologna 33 (+2)

Empoli 32 (in Serie B)

**Udinese 29 (-3)

Sampdoria 26 (-9)

Spezia 26 (-3)

Cagliari 25 (+3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 18 (-13)

**Salernitana 15 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 27 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 26 giornate della Serie A 2020/21