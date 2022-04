Classifica senza errori arbitrali: falsate due gare

26/04/2022 10:37

In una giornata tutto sommato meno turbolenta del previsto e con polemiche concentrate in poche partite, c'è spazio comunque per un paio di sviste pesanti. Condizionati i risultati di due inconti, uno molto importante in ottica Champions League, l'altro per la salvezza. Buona la direzione di Inter-Roma a opera di Sozza, al centro di veleni e sospetti alla vigilia, mentre in Lazio-Milan Guida non commette errori determinanti.

Arbitri, errori in Sassuolo-Juventus e Genoa-Cagliari

La gara del Gewiss Stadium, ultima del programma del quintultimo quinto, si decide in extremis con un gol di Kean. In chiusura di primo tempo, invece, arriva la svista che falsa la partita. La spinta di Morata su Kyriakopoulos è abbastanza evidente, ma nè l'arbitro Maresca, nè dalla sala Var ravvisano gli estremi di un fallo che in serie A - va detto: in controtendenza con gli standard europei - è fischiato nel 99% dei casi. Tra le altre gare, determinante l'errore di Valeri a Marassi. Manca un rigore al Cagliari sullo 0-0: tanti i dubbi per l'intervento di Ostigard su Keita, che ha la "colpa" di rimanere in piedi. Ottimo Sozza in Inter-Roma, bene pure Guida in Lazio-Milan nonostante qualche protesta dei rossoneri. In Verona-Sampdoria Ayroldi grazia Vieira dal rosso, ma per il nostro regolamento non può essere considerata svista decisiva.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti:

1. Milan 77 punti

2. Napoli 69

3. Inter* 67

4. Roma 62

5. Atalanta*, Lazio, Juventus 58

8. Fiorentina* 54

9. Sassuolo, Verona 47

11. Torino* 48

12. Bologna* 40

13. Udinese* 38

14. Empoli 37

15. Sampdoria 30

16. Spezia 28

17. Cagliari 27

18. Genoa 26

19. Salernitana* 23

20. Venezia* 17

*1 partita in meno

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori):

1. Milan (-3) 74 punti

2. Inter* (+5) 72

3. Napoli (-2) 67

4. Juventus (+8) 66

5. Roma (-4) 58

6. Lazio (-2), Fiorentina* (+2) 56

8. Atalanta* (-4) 54

9. Verona 49 (+2)

10. Sassuolo (-1) 46

11. Torino* (-5) 43

12. Udinese* (+2) 40

13. Bologna* (-1) 39

14. Empoli 37

15. Spezia (+5) 33

16. Sampdoria 30

17. Cagliari (+1) 28

18. Genoa (-1), Salernitana* (+2) 25

20. Venezia* (+5) 22

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell'arco del campionato.