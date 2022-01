Clamoroso, Orsato indisponibile: cambia l'arbitro di Milan-Juventus

21/01/2022 17:30

Clamorosa ultimissima: Daniele Orsato non dirigerà la supersfida di campionato in programma domenica alle 20.45 a San Siro tra Milan e Juventus. Il fischietto di Schio, come riferito dal Corriere dello Sport, è indisponibile e non potrà arbitrare la partita, che si preannuncia incandescente viste le polemiche legate all'errore di Serra in Milan-Spezia. Al posto del fischietto veneto, la cui designazione aveva scatenato polemiche e veleni sui social da parte dei tifosi di entrambe le squadre. dovrebbe essere scelto uno dei tre arbitri "d'esperienza" a disposizione di Rocchi: uno tra Di Bello, Massa o Valeri. Non sono ancora chiari i motivi dell'indisponibilità di Orsato, ma è certo che il cambio di direttore di gara a due giorni dalla partitissima è destinato a scatenare nuovi veleni e sospetti.