Chirico: Juventus, senti cosa dice Chiesa

04/04/2024 09:26

Non è tenero con la Juventus Marcello Chirico nonostante il successo sulla Lazio in coppa Italia. Il cronista-tifoso, volto noto di 7Gold, attacca nel suo editoriale per Ilbianconero, questi i passaggi principali

La Juventus non vinceva dal 25 febbraio scorso, in casa col Frosinone. E' tornata a farlo finalmente, e non con una rete al 96° , dopo oltre un mese. E dopo un primo tempo contro la Lazio in linea col pessimo mood degli ultimi due mesi (perché la serie negativa, ricordiamolo, è iniziata contro l'Empoli a metà febbraio). Tant'è vero che la squadra è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi dell'Allianz Stadium. Poi nella ripresa il perfetto filtrante di Cambiaso per Chiesa, con conseguente rete del vantaggio di quest'ultimo, ha stappato la partita e fatto uscire - si spera - la Juventus dal coma profondo in cui era piombata. Finalmente si è rivista la squadra della prima parte di stagione, che con merito ha vinto la gara e ipotecato la finale di Coppa Italia. Ora servirà continuità.