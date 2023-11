Chiesa, non è tutto oro ciò che luccica: il paragone con papà Enrico spaventa i tifosi

18/11/2023 12:17

Certi cognomi sono un'arma a doppio taglio; se da una parte possono fungere da trampolino di lancio, dall'altra possono causare scomodi paragoni, rischiosi per i figli d'arte in attività.

Federico Chiesa è senza dubbio uno dei figli d'arte più talentuosi italiani degli ultimi anni, infatti, papà Enrico è stato un formidabile calciatore che, tra le altre, ha vestito le maglie di Fiorentina, Sampdoria, Parma e Lazio, mettendo a segno 138 reti nel massimo campionato italiano e incantando le tifoserie con assist e giocate tecniche da applausi.

Sin dai suoi esordi, Federico è stato accostato al padre, sempre presente allo stadio per supportarlo, e dopo la doppietta di ieri, un dato particolare è venuto a galla, mettendo in allarme i supporters azzurri e della Vecchia Signora.

Doppietta Chiesa: il paragone con papà Enrico preoccupa i tifosi

Chiesa ha raggiunto quota 7 gol con la maglia azzurra grazie alla doppietta messa a segno nella gara contro la Macedonia del Nord, e mentre tutti erano impegnati ad acclamare le gesta del calciatore bianconero, qualcuno ha storto il naso osservando alcuni dati, ovvero il numero di partite che ha permesso all'ex Fiorentina di raggiungere questo traguardo.

Ebbene si, le paritte impiegate da Federico per siglare 7 gol sono state 43, mentre papà Enrico,. ai suoi tempi, ne impiegò soltanto 17 per compiere lo stesso numero di segnature.

I numeri, si sa, vanno interpretati, però una parte dei sostenitori azzurri e juventini iniziano a mettere in dubbio il rendimento del talento azzurro.

A cura di Massimo Santalucia