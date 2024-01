Chiellini, arriva un'onorificenza speciale dalla Regione Toscana

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo consegnerà il Gonfalone d’Argento, la più alta onorificenza dell’Assemblea legislativa toscana, a Giorgio Chiellini . La cerimonia si terrà a Livorno domani, giovedì 4 gennaio, alle ore 11.30 nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale (in piazza del Municipio 1). A fare gli onori di casa - si legge in una nota - il sindaco della città labronica, Luca Salvetti.Giorgio Chiellini viene premiato con il Gonfalone d’Argento dopo avere annunciato, martedì 12 dicembre, il ritiro dal calcio giocato chiudendo negli Stati Uniti, con i Los Angeles FC, una carriera lunga e ricca di trofei.L’Ufficio di Presidenza, su proposta del presidente Mazzeo, pochi giorni dopo la notizia ha deciso di conferirgli la massima onorificenza del Consiglio Regionale.

