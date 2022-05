Chiariello: Spalletti è in errore, sapete che fece Ancelotti con me?

Umberto Chiariello trova l'errore nell'atteggiamento di Luciano Spalletti. Nel corso del suo editoriale di inizio trasmissione per Campania Sport, su Canale 21, l'esperto giornalista spiega:

“Spalletti ha una situazione psichica che è impressionante, a me personalmente spaventa. Ha una coazione a ripetere sempre lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti della stampa. Parte arruffianandosela, bellino carino e con la battutina pronta, ma a fine stagione fa sempre muro contro la stampa ritenendola il maggior male del mondo. La bacchetta: ‘Voi lavorate così, fammi tu la formazione’. Ha uno scontro frontale coi giornalisti, lo ha già fatto a Roma e a Milano. A Napoli però veramente non l’ha criticato nessuno, non ha neanche avuto pressioni dal pubblico allo stadio, perché ha avuto 32mila persone con la Roma e solo con la Fiorentina ha toccato il massimo. Quando c’erano 70mila persone allo stadio, i fischi li sentivi eccome. Con tutte quelle partite in casa sapete quanti fischi sarebbero caduti giù all’epoca? Invece lui ha sempre questo modo astioso di comportarsi muro contro muro con la stampa, che fa il suo lavoro e alle domande devi rispondere per obbligo di legge, c’è un contratto. Deve rispettare i giornalisti, questo rispetto gli è mancato a Milano, Roma e Napoli. Anzi colleghi di Roma mi hanno detto che da noi è rose e fiori, mi hanno mandato dei video che sono terrificanti. C’è un collega di Roma che si chiama Cecchini. Spalletti durante una conferenza gli fa: ‘Hanno mandato i cecchini pure oggi’. Non va bene, è lui che crea questo clima".